2018-10-13T17:01:24+03:00
Общество

Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»

Регион получил множество наград на выставке в Москве
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Достижения волгоградских сельхозпроизводителей оценили по достоинству на выставке «Золотая осень-2018», которая завершается в Москве. Проекты, которые реализуются в нашем регионе, отмечены высокими наградами. 8 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые медали они заслужили по итогам конкурсной программы.

- Золотые медали и диплом «Лучшее фермерское хозяйство» присуждены Минсельхозом России Магомедамиру Абдулвагапову и Алексею Ханбекову из Среднеахтубинского района, Хусаину Байраеву и Лиане Курсаевой — из Палласовского. Все они активно с привлечением государственной поддержки развивают животноводческое направление. Также волгоградские фермеры удостоены серебра и бронзы — в общей сложности у региона в этой номинации больше десятка медалей, - уточняют в администрации региона.

Да и сам областной сельхозкомитет удостоен высшей награды «За эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования». За то, что умело привлекают средства в развитие АПК региона. Отметим, что за последние четыре года - с 2014 по 2018-й - на развитие частных хозяйств было направлено около 1,1 миллиарда рублей грантовых средств.

Медали высшей пробы также получили ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района и СПК «Племзавод «Красный Октябрь» Палласовского района. Золотом отмечены проекты Большевистского и Качалинского сельских поселений Еланского и Суровикинского районов. За эффективную реализацию проектов развития первого места удостоены администрации Палласовского и Николаевского районов. Кроме того, лучшими в стране признаны ТОС «Новое Приволжье» Очкуровского сельского поселения и ТОС «Центральный» села Солодушино Николаевского района.

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