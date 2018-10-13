Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-13T16:47:05+03:00

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Печально, но факт: Волгоградская область вымирает. Это не теорема, это факт, подтвержденный Волгоградстатом. Как подсчитали специалисты, только в этом - 2018-м - году численность населения в нашем регионе сократилась на 7243 человека. И это без учета тех, кто уезжает из области в другие регионы в поисках лучшей жизни. Это только разница между новорожденными и умершими.

Так, по данным статистики, органами ЗАГС Волгоградской области зарегистрировано 15713 родившихся и 22956 умерших.

То есть пока, все меры по поддержке материнства и детства не могут переломить ситуацию. Возможно в следующем году положение вещей изменится, ведь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу увеличить пособие при рождении первого ребенка до 50-ти тысяч рублей.

Единственное, что пока радует: разводов в Волгоградской области меньше, чем бракосочетаний. А значит, институт семьи крепкий. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 9158 браков, оформили развод 6642 супружеские пары. На каждую 1000 браков пришлось 725 разводов.