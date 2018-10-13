2018-10-13T15:34:44+03:00
Общество

Выжившая в теракте на вокзале волгоградка, родила дочь

Назвала девочку Мирослава, в честь мира и жизни на земле
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ольга оказалась в эпицентре взрыва в29 декабря 2013-го. Но жизнь победила!Ольга оказалась в эпицентре взрыва в29 декабря 2013-го. Но жизнь победила!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В перинатальном центре Волгограда женщина по имени Ольга родила девочку, которую назвала Мирослава. Казалось бы, что здесь необычного. Но рождение этой малышки, как и жизнь ее мамы - настоящее чудо. Ольга - одна из тех, кто лишь благодаря Божьему провидению выжила на вокзале Волгограда в 2013-м году, когда прогремел взрыв.

Пять лет назад, тогда еще 17-летняя Ольга собиралась в Москву к своей маме, чтобы вместе отметить Новый год. Она приехала на вокзал. Было 29 декабря. В тот день в здании прогремел взрыв.

- Ольга и её родные были там... Она помнит всё - как её везли в больницу, свои переживания за брата и дедушку, которые были с ней рядом в тот страшный момент. Позволила себе расслабиться только тогда, когда сообщили, что с ними всё хорошо. А дальше была операция, реанимация... Пришла в себя Ольга только 4 января 2014-го. Девушка справилась, благодаря своему сильному характеру и любви близких! - говорят о ней в перинатальном центре №2 Волгограда, где эта девушка, уже теперь мама, родила дочь.

А ведь в ней навсегда, как напоминание, остались осколки. Но сегодня она лишь смеется, когда, проходя через металлодетектор, начинает звенеть.

vokpc2vokpc2
Выжившая в теракте на вокзале волгоградка, родила дочь
681 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

- Моя история может помочь тем, кто опустил руки, и кому кажется, что все плохо. Поверьте, плохое закончится. Надо потерпеть. Бороться и жить! Вот она какая — прекрасная моя Жизнь! - говорит мама Оля, целуя свою новорождённую Мирославу.

Девочку свою назвала так не случайно - в честь мира на земле!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»
Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость
В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб
Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»
Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья
В Волгограде бомж порезал мужчину и женщину
Первая победа на выезде: Ротор выиграл у СКА из Хабаровска 1:0
Осколком в спину: девочка получила ранение в школе Волгограда
За сутки под колеса авто попали три волгоградца и 9-летняя девочка
В селе под Волгоградом нашли тело без вести пропавшего пенсионера
Канализацию в Дзержинском районе прорвало из-за спрессованной пробки с отходами в трубе
Волгоград простится с бывшим начальником волгоградской Госавтоинспекции
Волгоградское кафе наказали за отсутствие туалета
Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали два друга
Продукты питания в Волгоградской области за год подорожали всего на 2%
В Волгограде у музея Машкова меняют асфальт на плитку
Волгоградские клиенты Tele2 автоматизируют бизнес-процессы
В Волгограде УК заплатит штраф за аварийные балконы
Волгоградской области дали 254 миллиона рублей для инвесторов АПК
Под Волгоградом военные за три часа построили мост через реку
Волгоградским пенсионерам повысят прожиточный минимум на тысячу рублей
В Астраханской области пропали три жителя Подмосковья и егерь
Футболисты «Ротора» выйдут на игру с «Мордовией» в черных повязках
В Астрахани маршрутчик, чуть не убивший шестерых пассажиров, был под наркотой
Отзовитесь: полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 78-летняя волгоградка