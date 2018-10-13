СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-13T15:34:44+03:00

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В перинатальном центре Волгограда женщина по имени Ольга родила девочку, которую назвала Мирослава. Казалось бы, что здесь необычного. Но рождение этой малышки, как и жизнь ее мамы - настоящее чудо. Ольга - одна из тех, кто лишь благодаря Божьему провидению выжила на вокзале Волгограда в 2013-м году, когда прогремел взрыв.

Пять лет назад, тогда еще 17-летняя Ольга собиралась в Москву к своей маме, чтобы вместе отметить Новый год. Она приехала на вокзал. Было 29 декабря. В тот день в здании прогремел взрыв.

- Ольга и её родные были там... Она помнит всё - как её везли в больницу, свои переживания за брата и дедушку, которые были с ней рядом в тот страшный момент. Позволила себе расслабиться только тогда, когда сообщили, что с ними всё хорошо. А дальше была операция, реанимация... Пришла в себя Ольга только 4 января 2014-го. Девушка справилась, благодаря своему сильному характеру и любви близких! - говорят о ней в перинатальном центре №2 Волгограда, где эта девушка, уже теперь мама, родила дочь.

А ведь в ней навсегда, как напоминание, остались осколки. Но сегодня она лишь смеется, когда, проходя через металлодетектор, начинает звенеть.

vokpc2 Выжившая в теракте на вокзале волгоградка, родила дочь

- Моя история может помочь тем, кто опустил руки, и кому кажется, что все плохо. Поверьте, плохое закончится. Надо потерпеть. Бороться и жить! Вот она какая — прекрасная моя Жизнь! - говорит мама Оля, целуя свою новорождённую Мирославу.

Девочку свою назвала так не случайно - в честь мира на земле!