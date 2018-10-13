2018-10-13T14:26:28+03:00
Происшествия

В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб

Пассажира легковушки с травмами увезли в больницу
Наталья ГЛАЗУНОВАСергей ВИКТОРОВ
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Водитель превысил скорость и не смог затормозить перед выезжавшей с АЗС машиной.Водитель превысил скорость и не смог затормозить перед выезжавшей с АЗС машиной.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая смертельная авария произошла сегодня 13 октября на улице Глубокоовражной в Волгограде. Там разбилась «Лада Калина». Зрелище не для слабонервных: от легковушки осталась только груда металла. Но самое страшное, что погиб водитель. Скончался на месте от полученных травм.

А случилось, по словам очевидцев вот что: «Калина» летела по улице в сторону Краснознаменской, когда с АЗС вдруг выехала ему наперерез машина. 58-летний водитель, испугавшись столкновения, резко вывернул руль, но не справился с управлением, и машина сначала налетела на бордюр, а потом врезалась в столб и в бетонный забор.

На месте работают инспекторы, которым еще предстоит установить все обстоятельства, ДТП. Но уже сейчас можно сказать, что виновник аварии ехал с превышением скорости, потому и не смог вовремя затормозить.

29-летний пассажир ллегковушки остался жив. Его с травмами увезли в больницу №25. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

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