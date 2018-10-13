Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-13T13:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебная тяжба между собственником ресторанно-гостиничного комплекса «Старый Карс» и администрацией Волгограда закончилась в пользу властей. Двеннадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с вердиктом суда первой инстанции и признал постройку незаконной. И в ближайшее время собственник обязан за свой счет снести самовольно построенные объекты.

В 2011 году бизнесмен получил разрешение на строительство бара и автомойки по улице Лермонтова. Спустя три года он согласовал постройку рядом кафе и гостиницы. Но на деле построил огромный комплекс, который получился не только больше разрешенного, но даже вышел за границы выделенного земельного участка. Кроме того, специалисты стройтехэкспертизы, которые проверили объект, выявили нарушения, допущенные в кирпичной кладке и при возведении монолитных конструкций. А значит, строение небезопасное для посетителей. Поэтому по настоянию городских властей комплекс закрыли и на данный момент он не работает.

Владелец попытался оспорить решение волгоградского арбитражного суда, вынесенное не в его пользу, но проиграл.