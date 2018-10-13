Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-13T13:27:56+03:00

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В Волгоградской области склады, где хранятся боеприпасы, а также территории, где стоит военная техника, теперь будут охранять собаки. Не простые, конечно, а караульные, специально обученные. Они прибыли в волгоградское соединение Южного военного округа из Подмосковья.

Четвероногие питомцы - бельгийская и немецкая овчарка - прибыли к нам из Подмосковья, где они проходили подготовку. Они будут нести охрану, как на стационарных постах, так и в свободном карауле.

- Как правило, собак привлекают к патрулированию в ночное время и сложных погодных условиях, когда человек не может хорошо осмотреть пространство. В таких условиях собака чувствует приближение человека и способна заранее предупредить часового на посту об этом, - говорят в пресс-службе ЮВО.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ЮВО, довольствие у таких охранников хорошее. Каждой из них полагается просторный вольер, намордник и даже личная прическа. А в дневной рацион ее питания входит 600 граммов крупы, 400 граммов мяса, 15 граммов жиров и 300 граммов овощей. Наши военные даже построили для четвероногих друзей специальную тренировочную полосу.

У каждой караульной собаки есть свой вожатый, который проводит занятия, кормит и отводит на посты. Теперь в соединении будут служить десять собак различных пород.