В Волгограде бомж порезал мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-13T13:29:54+03:00

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В больницу Кировского района на «скорой» привезли чуть живых 63-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Они истекали кровью от ножевых ранений. О криминальном характере травм медики сообщили в полицию.

Как смогли рассказать потерпевшие, поножовщину устроил их малознакомый товарищ. Они встретили мужчину на улице. У него нет дома и живет он, где придется. Пара пожалела алкаша и пригласила его к себе в гости. Там, как водится новоиспеченные «друзья» решили отметить встречу. Пили долго. Слово за слово, и как обычно бывает, вспыхнул конфликт, который мгновенно перерос в жуткую перепалку. Гость оказался буйным, он схватил нож со стола и ударил несколько раз в своего товарища, а потом и в грудь женщины.

Искали преступника недолго. Как рассказали «КП-Волгоград» в УМВД по Волгограду, сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался 67-летний ранее судимый мужчина, бомж. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.