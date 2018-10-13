2018-10-13T13:58:41+03:00
Спорт

Первая победа на выезде: Ротор выиграл у СКА из Хабаровска 1:0

Единственный гол в матче забил Камиль Муллин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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Игра в рамках 16-го тура Олимп Первенства-ФНЛ, которая проходила 13 октября в Хабаровске с местным ФК "СКА", закончилась победой со счетом 1:0 в пользу «Ротора».

«С победным утром всех!», «Ура! Первая победа на выезде!», «Вперед за Ротор», - волгоградские фанаты ликуют. Сине-голубые вырвали победу у ФК «СКА». Причем выиграли в гостях, на чужом поле. Впервые в этом сезоне. Впервые обыграли команду из Хабаровска за последние тридцать лет!

Игра была действительно бодрой, как и положено - с утренним задором. Обе команды рьяно боролись за мяч, обе рвались к воротам до последнего. Причем футболисты из Хабаровска по итогу матча даже больше владели мячом на поле (60% против 40% волгоградцев) и у них было больше попыток распечатать наши ворота. Но в первом тайме забить не удалось никому, со счетом 0-0 команды ушли на перерыв.

А во втором тайме фортуна улыбнулась подопечным Роберта Евдокимова. На 66-й минуте Камиль Муллин с подачи Александра Коротаева забил гол. Гол! Долгожданный и единственный в этом матче. Сопернику так и не удалось отыграться.

Это победа! Это заветные три очка в копилку сине-голубых. И вот уже «Ротор» поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

А следующий матч состоится 20 октября на «Волгоград Арене». «Ротор» принимает у себя ФК «Мордовия» из Саранска. Начало игры - в 16.00.

Роберт Евдокимов о победе Ротора над СКА-Хабаровск.

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