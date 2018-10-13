2018-10-13T10:11:09+03:00
Происшествия

Осколком в спину: девочка получила ранение в школе Волгограда

Школьница неудачно облокотилась на стекло и разбила его
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением медиков.Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением медиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Днем 12 октября в больницу №7 в Волгограде на «скорой» привезли 14-летнюю девочку с осколочным ранением. Кусок стекла вошел ей в спину. Оказалось, что кровавую травму восьмиклассница получила в школе. Причем по своей беспечности. Девица залезла на подоконник в школьном коридоре и облокотилась на окно. Да так, что стекло лопнуло и осколки разлетелись в разные стороны. Благо хоть все живы. Только девочке придется пройти курс лечения в больнице.

А в Суровикинском районе тоже по своей глупости и беспечности пострадал уже взрослый, казалось бы мужчина. В свои 39 лет он додумался залезть на крышу дома в состоянии алкогольного опьянения. Проживает он в хуторе Новомаксимовский. 12 октября он решил подлатать протекающую крышу в доме. Зачем выпил - то ли для храбрости, то ли для согрева, но закончилась эта выходка плачевно: волгоградец рухнул вниз. Остался жив, но получил множественные травмы: закрытую-черепно мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

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