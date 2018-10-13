2018-10-13T09:50:39+03:00
Происшествия

За сутки под колеса авто попали три волгоградца и 9-летняя девочка

К счастью, все живы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Иногда пешеходов не спасает и "зебра", а иногда они сами выскакивают на дорогу перед машинами. Берегите себя!Иногда пешеходов не спасает и "зебра", а иногда они сами выскакивают на дорогу перед машинами. Берегите себя!
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Малоосвещенные улицы плюс беспечность водителей и пешеходов итог - печальных список пострадавших в полицейских сводках ГУ МВД по Волгоградской области. Только за минувшие сутки 12 октября под колесами оказались четыре человека, в том числе и ребенок.

Одного 34-летнего мужчину сбили на московской трассе в Городищенском районе, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. Второй - 46-ти лет - попал под «Киа Соренто» на улице Лазоревой в Кировском районе Волгограда. Оба мужчины получили травмы, оба оказались на больничной койке.

В Ворошиловском районе 33-летняя волгоградка на «Мазде» не затормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому как раз шла 53-летняя женщина. В итоге - еще одна пострадавшая с ушибами.

А в Волжском в больницу после ДТП угодила 9-летняя девочка. Школьница возвращалась из школы сама и решила перебежать дорогу в неположенном месте. Не успела. На беду по улице Горького в этот момент ехал 26-летний волжанин на своем «Форд Фокусе». У ребенка медики диагностировали травму головы, пока она находится под наблюдением в больнице.

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