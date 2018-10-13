В селе под Волгоградом нашли тело без вести пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-13T09:25:24+03:00

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Пропавшего без вести пенсионера нашли мертвым. 80-летний Иван Бондаренко ушел из дома еще 1 августа сего года, с тех пор о нем ничего не было слышно. Проживал он в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области. А вчера 12 октября на восточной окраине села Лог в 350-ти метрах от дома обнаружили мумифицированное тело мужчины. Оказалось, что это был как раз потерявшийся дедушка.

А вечером 12 октября в правоохранительные органы обратилась волгоградка, проживающая в многоэтажке по проспекту Героев Сталинграда. Пенсионерка пожаловалась на трупный запах из квартиры соседа. Дверь в злосчастную квартиру никто не открывал, пришлось взламывать. К сожалению, печальные подозрения подтвердились. В квартире обнаружили тело хозяина. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Известно, что мужчина проживал один, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.