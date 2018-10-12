Канализацию в Дзержинском районе прорвало из-за спрессованной пробки с отходами в трубе

12 Окт. 22:50 2018-10-12T22:51:04+03:00

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Две недели жители нескольких дворов по улице Бульвар 30-летия Победы вынуждены жить с текущими рядом с их домом фекалиями, с затопленными канализацией подвалами. Жаловались и в УК и в администрацию и даже президенту. 12 октября работники "Концессии водоснабжения" приступили к ликвидации аварии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, во время устранения течи и восстановления канализации рабочие достали из 300-миллиметровой трубы стержень из спрессованных строительных и бытовых отходов. Он полностью перегодил водоток. Также коммунальщики прочистили 70 метров трубы от мусора. В ближашее время работы полностью завершат.

Экологи взяли пробы из местного пруда, куда также шли канализационные стоки. Но превышение ПДК вредных веществ не нашли. Правда, как утверждают местные жители, из-за стекающей в воду канализации погибла вся рыба в пруду и даже птицы улетели подальше от этого места.