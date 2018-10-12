2018-10-12T22:02:41+03:00
Общество

Волгоград простится с бывшим начальником волгоградской Госавтоинспекции

Михаил Каймачников посвятил свою жизнь работе в милиции
Екатерина МАЛИНИНА
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12 октября на 89 году жизни ушел из жизни Михаил Павлович Каймачников, заслуженный работник МВД СССР, в свое время возглавлявший волгоградскую ГАИ. Он пришел в милицию в далеком 1963 году - по призванию. Начинал простым оперативником, а к 1967 году уже стал заместителем начальника ГАИ. В 1975 году возглавил это ведомство. В 1982 году он оставил службу и ушел на заслуженную пенсию.

За отличную службу Михаил Павлович получил орден «Знак почета», звание «Заслужнный работник МВД СССР» и множество грамот и благодарностей и от начальства и от простых волгоградцев.

Коллектив волгоградской Госавтоинспекции и ветераны ведомства выражают искренние соболезнование родным и близким ветерана в связи с утратой. Прощание состоится 14 сентября в зале ритуального комплекса «Память» по адресу Землячки, 74, строение 15

В правоохранительные органы Михаил Каймачников пришел по призванию Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В правоохранительные органы Михаил Каймачников пришел по призваниюФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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