Волгоградское кафе наказали за отсутствие туалета

СЕГОДНЯ 20:37 2018-10-12T20:38:04+03:00

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На кафе «101 удовольствие» в Центральном районе пожаловались волгоградцы. Им не понравилось, что в заведение даже нет туалета и раковины, чтобы помыть руки. В семейное кафе пришли с проверкой специалисты. Факты, которые привели в своем заявлении посетители, подтвердились. В общепите действительно не оказалось туалета и места, где можно было бы умыться. Нашлись недочеты и на кухне. Например, не соблюдалась последовательность технических процессов. Даже посуду в кафе мыли неправильно. Все найденные нарушения ревизоры зафиксировали в протоколах.

Останавливать работу заведения не стали – по качеству еды претензий не было. Но штраф руководству заплатить все же придется. Как рассказали "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, юридическое лицо «ООО Волгоградский кондитер» (владелец кафе) привлекли к административной ответственности. Также они должны все-таки обсутроить санузел для посетителей.