Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали два друга

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-12T20:01:03+03:00

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Авария произошла в эту пятницу в 13-20 на дороге Ленинса-Рассвет. 23-летний волгоградец на «Ладе Ларгусе» направлялся в райцентр из поселка. Водитель смело жал педаль газа, хотя на убитой дороге стоило ехать в два раза медленнее. Слишком много ям да колдобин. За свою беспечность молодой мужчина поплатился за пять километров до Ленинска. Он потерял управление над своей машиной, легковушка перевернулась и оказалась на встречной полосе.

Хорошо, что на этот момент на дороге никого не оказалось. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, в автомобиле пострадал водитель и его 21-летний друг. Молодых людей доставили на «скорой» в больницу №1 Волжского. Им предстоит долгое лечение.

А сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Вполне возможно, что ответсвенность за ДТП лежит на дорожных службах и чиновников, которые не следят за дорогами.