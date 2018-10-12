Продукты питания в Волгоградской области за год подорожали всего на 2%

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-12T17:34:26+03:00

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Складывается впечатление, что волгоградцы и сотрудники статистики живут в параллельных Волгоградах. Пока покупатели гонятся за ростом цен в магазинах, статистика уверяет, что инфляция в этом году самая низкая за все прошедшие десятилетия. И продукты почти не дорожают (не более, че на 2%), кроме разве что мяса.

с начала 2018-го мясо в регионе подорожало больше всего. Особенно свинина - на 20%. Мясо кур - на 13%, баранина – на 7%, говядина, колбасные изделия – на 4-6%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградстате.

- Цены на молочную продукцию, включая сливочное масло, выросли в меньшей степени, чем на мясную – в среднем на 3,8%. Примерно на столько же подорожало и подсолнечное масло – на 3,9%, - приводят статистику в ведомстве.

Зато, говорят они, макароны, овсянка, горох и фасоль подешевели на 2%, а гречневая крупа – почти на 20%. И только рис с манной крупой чуть вырос в цене - меньше, чем на 1%.

Картофель, лук, чеснок, свежие огурцы и помидоры этой осенью стоят даже дешевле, чем в сентябре 2017-го. И только капуста с морковью немного стали дороже.

Цены на хлеб и муку, на рыбу и консервы также почти за год не изменились. В общем, пессимисты те, кто сетует на дорогую жизнь.