В Волгограде у музея Машкова меняют асфальт на плитку

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-12T17:22:09+03:00

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Бригады МБУ «Северное» продолжают менять тротуарное покрытие в центре города. Возле музея изобразительных искусств имени Машкова они меняют асфальт на тротуарную плитку, а затем высадят деревья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, общая площадь ремонтируемого тротуара 1280 квадратных метров. Кроме замены асфальта на тротуарную плитку, рабочие высаживают здесь саженцы липы. Также им предстоит уложить приствольные решетки у уже растущих деревьев и установить урны. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а на время ремонта для пешеходов выделена специальная зона.

Подрядная организация использует на проспекте Ленина пять видов тротуарной плитки. После демонтажа старого асфальта рабочие уложат песчаное основание, затем несколько слоев щебня разных фракций. Финишный слой сделают из пескогравийной смеси, а затем на нее уложат плитку. Каждый слой «одежды» тротуара предварительно утрамбуют, а после того, как рабочие уложат последнюю плитку, отремонтированный тротуар засыпят специальным мелкофракционным песком. Он заполнит швы между плитками и предотвратит ее возможные сдвиги в будущем. Дефекты, вызванные естественной усадкой, устранят в рамках текущего обслуживания. Гарантия на все работы – три года.