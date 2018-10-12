Волгоградские клиенты Tele2 автоматизируют бизнес-процессы

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-12T17:16:10+03:00

Интернет-трафик, который потребляют предприятия региона, вырос почти в шесть раз

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Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность корпоративных клиентов компании за три квартала 2018 года. За это время интернет-трафик, потребляемый предприятиями Волгоградской области, вырос почти в шесть раз. Клиенты автоматизируют бизнес-процессы и активно пользуются возможностями скоростного мобильного интернета.

По итогам 9 месяцев 2018 года число бизнес-клиентов в Волгоградской области выросло на 11%. Среди новичков - компании банковского и энергетического секторов, промышленности, строительства. Выручка подразделения в регионе за отчетный период выросла на 25%. Потребление мобильного интернета для бизнеса выросло почти в шесть раз. Трафик на одного абонента увеличился в четыре раза.

Компании сегодня все больше автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, используют мобильные терминалы оплат.