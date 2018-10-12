2018-10-12T16:41:42+03:00
Общество

В Волгограде УК заплатит штраф за аварийные балконы

У жильцов дома по улице Порт-Саида крошатся балконные плиты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полуразрушенные балконы в старых домах - не редкость. Но, это не говорит о том, что их не надо ремонтировать. По закону это обязанность управляющей компании. Но ООО "УК "Уютный город", которая обслуживает дом №18 по улице Порт-Саида в Волгограде, почему-то забыла о своих обязанностях. Люди неоднократно жаловались в УК на ветхие балконные плиты, которые в буквальном смысле сыплются на головы. Но все, что сделала обслуживающая организация - запретила жильцам выходить на балконы. И все.

Прошло время, а сотрудники УК даже не пришли обследовать балконы, чтобы определить какой объем ремонта необходим. А, между тем, бетон из плит стал крошиться еще сильнее, оголив арматуру.

Тогда жильцы дома пожаловались в Госжилнадзор. Инспектор завел дело об административном правонарушении на руководителя УК. А судьи вынес вердикт - оштрафовать на 25 тысяч рублей за бездеятельность и халатность.

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