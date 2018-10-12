Волгоградским аграриям дали 254 миллиона рублей на погашение кредитов

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-12T16:23:07+03:00

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Правительство РФ выделило из госказны Волгоградской области 254 миллиона рублей. Это деньги для аграриев. Точнее для тех, кто реализует в регионе инвестиционные проекты в агропромышленной сфере. Если еще конкретнее: эти деньги дали в виде субсидий на погашение части процентов по кредитам, которые инвесторы брали в банках на воплощение своих проектов. Получат эти субсидии лишь те, кто взял кредит в 2016-м году и ранее.

При этом в региональном сельхозкомитете уточняют, что выделенная сумма полностью покрывает потребности области. И напоминают, что в этом году регион уже получил более 238 миллионов рублей из госбюджета на эти цели. В общей сложности, в 2018-м Волгоградская область получила из госказны более 492 миллионов рублей в помощь инвесторам АПК.

Благодаря такой поддержке в регионе стали активнее внедрять инвеспроекты в сельскохозяйственной отрасли. Если в 2013 году их было всего 65, то по итогам 2017-го - уже 354. Сказались и льготные кредиты, которые стали доступны нашим сельхозпроизводителям с 2017 года.