Под Волгоградом военные за три часа построили мост через реку

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-12T14:48:30+03:00

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Под Волгоградом на полигоне Прудбой продолжаются учения. На этот раз задача стояла передислоцировать военную технику мотострелков через русло реки шириной более 30 метров. На помощь пришли военные железнодорожники соединения ЮВО. Они возвели переправу через речку. Да не простую, а деревянную, грузоподъемностью свыше 50-ти тонн.

- Такой мост способен выдержать переброску более 500 единиц военной техники.

На его постройку ушло более 4 тонн деревянных бревен и бруса. Как уточняют в пресс-службе ЮВО, при необходимости в боевых условиях военные смогут использовать подручный лесоматериал.

Не поверите, но собрали этот мост всего за три часа. Для ее возведения задействовали плавающую машину для установки свай, универсальный сваебойный агрегат и сборно-разборной кран.

После того, как мотострелки перебрались на другой берег реки Карповка, деревянный мост условно заминировали (ну, чтобы подорвать противника, если тот вдруг решил последовать по данному участку).