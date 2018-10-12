2018-10-12T12:31:13+03:00
Общество

Волгоградским пенсионерам повысят прожиточный минимум на тысячу рублей

Выплаты увеличатся в 2019-м году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С повышением минимума повысятся и доплаты к пенсиям.С повышением минимума повысятся и доплаты к пенсиям.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Чтобы хоть как-то снизить градус напряжения среди пожилых людей после поднятия возраста выхода на пенсию, власти пытаются добавить людям денег. Для этого, в Волгоградской области даже решили поднять прожиточный минимум для пенсионеров. Причем не на сто рублей, а почти на тысячу.

- Величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2019 год предлагается установить в размере 8 569 рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в областной думе.

Для сравнения, например по итогам второго квартала 2018-го прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров установлен в размере 7556 рублей. И, формируя бюджет 2018 года, наши народные избранники не собирались менять этот показатель, мотивируя тем, что в Волгоградской области и так самый высокий «минимум» в ЮФО. Кстати, уверяют, что с 2014 года, прожиточный минимум для пенсионеров в волгоградском регионе увеличен на 35%.

На что это повлияет? Дело в том, что именно на основании этой величины рассчитывается социальная доплата к пенсии.

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