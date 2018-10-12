2018-10-12T12:11:47+03:00
Происшествия

В Астраханской области пропали три жителя Подмосковья и егерь

Туристы уже больше суток не выходят на связь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханских спасателей подняли по тревоге. Все силы сегодня брошены на поиски пропавшей группы туристов. Пропали четыре человека, среди них местный егерь с базы отдыха «Якорь» и трое жителей Московской области, которые приехали к нему отдохнуть - поохотиться да порыбачить.

Еще утром 11 октября все четверо вышли с базы отдыха и поплыли на лодке из села Караульное в сторону Никитинского банка. При себе у них был мобильный телефон, но к двум часам дня он стал вне зоны доступа. До вечера туристы так и не вышли на связь. Тогда друзья и знакомые забили тревогу. В 21.47 они позвонили в службу спасения и сообщили о «потеряшках».

К сожалению, как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, к полудню 12 октября поиски группы не увенчались успехом. Спасательная операция продолжается.

Сотрудники ведомства еще раз напоминают всем, кто собирается на охоту или рыбалку:

- перед выездом на лодке обяхзательно ознакомьтесь с прогнозом погоды на 3-4 дня;

- предупредите близких о месте нахождения, имейте при себе сотовый телефон с заряженной батареей;

- имейте при себе запас продуктов, тёплые вещи, средства спасания и оказания первой медицинской помощи.

В случае возникновения ЧС звоните по телефону 112.

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