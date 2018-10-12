2018-10-12T11:54:07+03:00
Общество

Футболисты «Ротора» выйдут на игру с «Мордовией» в черных повязках

А сам матч 20 октября начнется с минуты молчания
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
Изменить размер текста:

На матч с ФК «Мордовия», который 20 октября в рамках 17-го тура Первенства Олимп-ФНЛ пройдет на «Волгоград Арене», футболисты волгоградского «Ротора» выйдут в черных повязках. Таким образом, игроки почтут память Ольги Парммоновой - легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда, которая ушла из жизни в ночь с 10 на 11 октября. Она чуть-чуть не дожила до 73-х лет.

Скорбят не только те, кто связал свою жизнь с футболом. Скорбит весь Волгоград, для которого Парамонова за более, чем 20 лет работы, стала неотъемлемой частью волгоградского футбола.

Поэтому решено, что домашний матч на «Волгоград Арене», где диктор успела побывать в качестве болельщицы и гостьи, начнется с минуты молчания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ФК «Ротор», церемония прощания с Ольгой Парамоновой пройдет в субботу 13 октября с 13:30 до 14:30 во втором зале похоронного дома «Память» (на Больничном комплексе).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградским пенсионерам повысят прожиточный минимум на тысячу рублей
В Астраханской области пропали три жителя Подмосковья и егерь
В Астрахани маршрутчик, чуть не убивший шестерых пассажиров, был под наркотой
Отзовитесь: полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 78-летняя волгоградка
Под Волгоградом в доме чуть не сгорел 68-летний пенсионер
Под Волгоградом иномарка слетела с трассы в кювет: водитель погиб
В центре Волгограда грузовик смял маршрутку с людьми: трое в больнице
Японцы осмотрели площадку волгоградского «Химпрома», где они будут строить «метаноловый» завод
В Волгограде маршрутка протаранила такси
В Волгограде мужчина попал в больницу из-за загоревшегося флюорографа
Под Волгоградом женщина подделала меддокументы, чтобы получить выплаты на ребенка
Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на местное время
У попавшегося на краже волгоградца нашли оружие и наркотики
В Волгограде москвич угрожал убить федерального судью
В Волгограде бесследно исчезла подозреваемая в сбыте наркотиков студентка
Под Волгоградом «Лада» протаранила УАЗ
В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады
В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси
В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12
Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов
На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца
В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку
В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»