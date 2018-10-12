Футболисты «Ротора» выйдут на игру с «Мордовией» в черных повязках

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-12T11:54:07+03:00

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На матч с ФК «Мордовия», который 20 октября в рамках 17-го тура Первенства Олимп-ФНЛ пройдет на «Волгоград Арене», футболисты волгоградского «Ротора» выйдут в черных повязках. Таким образом, игроки почтут память Ольги Парммоновой - легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда, которая ушла из жизни в ночь с 10 на 11 октября. Она чуть-чуть не дожила до 73-х лет.

Скорбят не только те, кто связал свою жизнь с футболом. Скорбит весь Волгоград, для которого Парамонова за более, чем 20 лет работы, стала неотъемлемой частью волгоградского футбола.

Поэтому решено, что домашний матч на «Волгоград Арене», где диктор успела побывать в качестве болельщицы и гостьи, начнется с минуты молчания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ФК «Ротор», церемония прощания с Ольгой Парамоновой пройдет в субботу 13 октября с 13:30 до 14:30 во втором зале похоронного дома «Память» (на Больничном комплексе).