2018-10-12T11:36:04+03:00
Происшествия

В Астрахани маршрутчик, чуть не убивший шестерых пассажиров, был под наркотой

На него завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Страшно представить, что водитель маршрутного такси может сесть за руль в состоянии наркотического опьянения. Но именно из-за такого горе-маршрутчика чуть не погибли шесть астраханцев. Теперь его будут судить. Прокуратура добилась того, чтобы следователи СО по Ленинскому району Астрахани СУ СК по области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Авария произошла еще 3 июня. Маршрутка с людьми попала в ДТП на мосту Латышева. Водитель-наркоман на скорости врезался в «девятку», которая ехала в попутном направлении. Да так врезался, что смялось пол «ГАЗели». Шесть пассажиров маршрутки оказались в больнице с различными травмами.

Когда стали расследовать ДТП, и выяснилось, что водитель в момент совершения аварии был под воздействием наркотиков. Кроме того, у него нет трудового договора с индивидуальным предпринимателем на работу, а в самом микроавтобусе отсутствуют положенные ремни безопасности.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

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