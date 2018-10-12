Отзовитесь: полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 78-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-12T12:34:37+03:00

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Несчастную бабушку уже, к сожалению, не вернешь: она погибла от полученных в аварии травм. Сегодня вопрос стоит уже в другом: наказать виновника этого ДТП. А для этого полиции нужны показания очевидцев.

Произошло это 28 сентября 2018-го на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Точное время неизвестно - примерно в 19.15 до 19.40. Но уже известно, что сбил старушку 26-летний молодой человек, который мчался по проспекту на своей черной «Мазде» с госномером А 026 МК 134 регион. Он ехал со стороны улицы Хорошева в сторону Землячки. Да так разогнался, что не успел затормозить перед бабулей, которая в этот момент переходила проезжую часть.

Следователи уже провели необходимые следственные действия, но для полноты картины им не хватает сведений очевидцев.

Если вам, что-либо известно о данном ДТП, или, возможно, имеется запись видеорегистратора, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) УМВД по Волгограду по номеру: 36-60-60 или следователю СО-3 СУ У МВД России по городу Волгограду лейтенанту полиции Андрею Кирикэ.