Под Волгоградом в доме чуть не сгорел 68-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-12T11:03:38+03:00

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Этот 68-летний волгоградцец должен благодарить Бога и пожарных, которые фактически спасти ему жизнь. Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в половине первого дня 11 октября. Звонили жители улицы Пионерская города Новоаннинский Волгоградской области. Они то и рассказали, что из дома по соседству валит черный дым.

Пожарный расчет прибыл в считанные минуты. Ворвавшись в задымленный дом, они увидели, что горят домашние вещи. Я в соседней комнате лежит пенсионер. Мужчина был уже без сознания. Его на «скорой» увезли в больницу. А пока медики борются за жизнь пострадавшего, эксперты устанавливают причины возгорания.

Напугал вчера пожар и жителей Центрального района Волгограда. Примерно в час дня на улице Рокоссовского загорелись строительные вагончики. Сначала один, потом огонь перекинулся на второй, стоящий рядом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.