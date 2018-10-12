2018-10-12T11:03:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в доме чуть не сгорел 68-летний пенсионер

Мужчину успели спасти пожарные
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этот 68-летний волгоградцец должен благодарить Бога и пожарных, которые фактически спасти ему жизнь. Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в половине первого дня 11 октября. Звонили жители улицы Пионерская города Новоаннинский Волгоградской области. Они то и рассказали, что из дома по соседству валит черный дым.

Пожарный расчет прибыл в считанные минуты. Ворвавшись в задымленный дом, они увидели, что горят домашние вещи. Я в соседней комнате лежит пенсионер. Мужчина был уже без сознания. Его на «скорой» увезли в больницу. А пока медики борются за жизнь пострадавшего, эксперты устанавливают причины возгорания.

Напугал вчера пожар и жителей Центрального района Волгограда. Примерно в час дня на улице Рокоссовского загорелись строительные вагончики. Сначала один, потом огонь перекинулся на второй, стоящий рядом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградским пенсионерам повысят прожиточный минимум на тысячу рублей
В Астраханской области пропали три жителя Подмосковья и егерь
Футболисты «Ротора» выйдут на игру с «Мордовией» в черных повязках
В Астрахани маршрутчик, чуть не убивший шестерых пассажиров, был под наркотой
Отзовитесь: полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 78-летняя волгоградка
Под Волгоградом иномарка слетела с трассы в кювет: водитель погиб
В центре Волгограда грузовик смял маршрутку с людьми: трое в больнице
Японцы осмотрели площадку волгоградского «Химпрома», где они будут строить «метаноловый» завод
В Волгограде маршрутка протаранила такси
В Волгограде мужчина попал в больницу из-за загоревшегося флюорографа
Под Волгоградом женщина подделала меддокументы, чтобы получить выплаты на ребенка
Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на местное время
У попавшегося на краже волгоградца нашли оружие и наркотики
В Волгограде москвич угрожал убить федерального судью
В Волгограде бесследно исчезла подозреваемая в сбыте наркотиков студентка
Под Волгоградом «Лада» протаранила УАЗ
В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады
В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси
В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12
Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов
На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца
В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку
В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»