Под Волгоградом в доме чуть не сгорел 68-летний пенсионер
Этот 68-летний волгоградцец должен благодарить Бога и пожарных, которые фактически спасти ему жизнь. Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в половине первого дня 11 октября. Звонили жители улицы Пионерская города Новоаннинский Волгоградской области. Они то и рассказали, что из дома по соседству валит черный дым.
Пожарный расчет прибыл в считанные минуты. Ворвавшись в задымленный дом, они увидели, что горят домашние вещи. Я в соседней комнате лежит пенсионер. Мужчина был уже без сознания. Его на «скорой» увезли в больницу. А пока медики борются за жизнь пострадавшего, эксперты устанавливают причины возгорания.
Напугал вчера пожар и жителей Центрального района Волгограда. Примерно в час дня на улице Рокоссовского загорелись строительные вагончики. Сначала один, потом огонь перекинулся на второй, стоящий рядом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.