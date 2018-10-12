Под Волгоградом иномарка слетела с трассы в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-12T10:53:12+03:00

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Куда, а главное зачем, торопился 33-летний водитель «Хендэ Акцент», теперь выясняют волгоградские правоохранители. Мужчина так разогнался по трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань», что не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где перевернулась. Об этом «КП-Волгоград» сообщали в ГУ МВД по региону.

Случилось это в шесть утра 12 октября в Иловлинском районе Волгоградской области. Водитель ехал из Волгограда в сторону Москвы. Видимо, очень спешил. А дорога спешки не прощает. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

А накануне вечером 11 октября из-за такой же беспечности едва не погибли еще два молодых человека. 26-летний водитель «Хендэ Солярис» устроил гонки на улице Горького в Суровикино Волгоградской области. Закончилось все тем, что машина слетела на обочину и врезалась в дерево. Теперь с больнице с травмами сам виновник ДТП и его 25-летний друг-пассажир.