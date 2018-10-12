2018-10-12T09:55:51+03:00
Происшествия

В центре Волгограда грузовик смял маршрутку с людьми: трое в больнице

Виновником аварии стал водитель большегруза
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Грузовик сдавал назад и пропорол бок маршрутке.Грузовик сдавал назад и пропорол бок маршрутке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пятничное утро 12 октября началось в Волгограде с тревожной новости. Опять в аварию попала маршрутка. Причем микроавтобус был с людьми. В Нем на момент аварии находилось тринадцать человек. Водитель ехал по своему маршруту, и как положено в крайней правой полосе, как вдруг, в него врезался грузовик. Произошло это на перекрестке улиц мира и Краснознаменской в центре города.

Как пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель большегруза пытался развернуться на перекрестке, но ему не хватило радиуса и он не вписался в проезжую часть. Пришлось сдавать назад. Но по какой-то неведомой причине водитель грузовика не убедился в безопасности своего резкого маневра. А за ним как раз следовала маршрутка. Фура, сдавая назад, пропорола бок «ГАЗели». Разбиты стекла микроавтобуса, да и сама машина сильно помята. И только по счастливой случайности обошлось без жертв.

- Трое пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницы на «скорой», - уточнили в ведомстве.

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