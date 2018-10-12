В центре Волгограда грузовик смял маршрутку с людьми: трое в больнице

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-12T09:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятничное утро 12 октября началось в Волгограде с тревожной новости. Опять в аварию попала маршрутка. Причем микроавтобус был с людьми. В Нем на момент аварии находилось тринадцать человек. Водитель ехал по своему маршруту, и как положено в крайней правой полосе, как вдруг, в него врезался грузовик. Произошло это на перекрестке улиц мира и Краснознаменской в центре города.

Как пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель большегруза пытался развернуться на перекрестке, но ему не хватило радиуса и он не вписался в проезжую часть. Пришлось сдавать назад. Но по какой-то неведомой причине водитель грузовика не убедился в безопасности своего резкого маневра. А за ним как раз следовала маршрутка. Фура, сдавая назад, пропорола бок «ГАЗели». Разбиты стекла микроавтобуса, да и сама машина сильно помята. И только по счастливой случайности обошлось без жертв.

- Трое пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницы на «скорой», - уточнили в ведомстве.