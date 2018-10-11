Японцы осмотрели площадку волгоградского «Химпрома», где они будут строить «метаноловый» завод

СЕГОДНЯ 21:59 2018-10-11T22:13:08+03:00

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Обещание губернатора спасти «Химпром» многие считали невыполненным и забытым. Но похоже, часть его Андрей Бочаров все же выполнил. Завод будет жить. Правда, совсем не в том виде, в котором существовал много десятков лет. На базе волгоградского предприятия к 2022 году построят новое производство метанола. И создадут его японцы. В этот четверг представители компании инвестора осмотрели площадку в Кировском районе и пообщались со всеми участниками этого грандиозного проекта. В совещании приняли участие заместитель регионального генерального директора по СНГ компании «Марубени корпорейшн» Наотака Минезаки, руководитель проекта «Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг» Такехиро Ишигаки, генеральный директор компании «Джи-Ти-Эм1» Александр Шведов, представители компании «Хальдор Топсе», глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, профильные заместители губернатора Волгоградской области.

Договор о сотрудничества подписали еще в сентябре. Это будет одним из самых крупных российско-японских проектов. Предприятие будет выпускать до миллиона тонн продукции в год. Благодаря современным технологиям производство метанола будет экологически безопасно и экономически выгодно. А налоги пойдут в волгоградский бюджет. Да и для работы на заводе потребуются рабочие руки. Хочется верить, что волгоградские.