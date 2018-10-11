2018-10-11T20:58:55+03:00
Происшествия

В Волгограде маршрутка протаранила такси

Один человек попал в больницу с травмами
Екатерина МАЛИНИНА
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Из-за аварии образовалась большая пробка. Фото: Алексей УльяновИз-за аварии образовалась большая пробка. Фото: Алексей Ульянов
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Авария произошла около семи часов вечера в Дзержинском районе. При повороте с проспекта Ленина на улицу Качинцев водитель маршрутки 46 С протаранил в бок машину такси, которая ехала в сторону Землячки. В ГАЗели пассажиры повалились со своих мест. Но медицинская помощь никому не потребовалась - лишь ушибы и испорченное настроение. А вот пассажирам легковушки досталось. Одному даже потребовалась «скорая».

Медики были на месте через десять минут. После первичной помощи на месте они отправились вместе с пациентом в больницу. Ну а на перекрестке очень быстро образовалась пробка. Время вечернее, пиковое, так что поток был очень плотным. Автобусы и троллейбусы с трудом поворачивали на Качу.

Сейчас затор уже рассосался. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто же виноват в аварии.

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