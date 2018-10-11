2018-10-11T22:20:22+03:00
Происшествия

В Волгограде мужчина попал в больницу из-за загоревшегося флюорографа

Он делал снимок в областном тубдиспансере
Екатерина МАЛИНИНА
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МУжчину на "скорой" отвезли в больницу №25. Фото: Тат ГаспарянМУжчину на "скорой" отвезли в больницу №25. Фото: Тат Гаспарян
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Больничной койкой закончился визит 63-летнего волгоградца на стандартную медицинскую процедуру 11 октября. Житель Дзержинского района пришел в Волгоградский областной тубдиспансер в Центральном районе. Ему нужно было сделать флюорографию. Но во время "съемки" агрегат неожиданно задымил и загорелся.

Мужчина надышался едким дымом. Так что ему даже пришлось вызывать скорую помощь. Как сообщил "КП-Волгоград" источник в оперативных службах, волгоградца доставили в больницу №25 в Дзержинском районе с диагнозом отравление угарным газом. Ему предстоит несколько дней провести в стационаре.

В ситуации предстоит разобраться специалистам и ответить на главный вопрос: почему загорелся флюорограф. Были ли это неправильная эксплуатация, или просто у аппарата вышел срок годности. Пока также неизвестно будет ли судиться с больницей пострадавший пациент.

Кстати, буквально неделю назад еще один рентген-аппарат прославил поликлинику №4 и волгоградские власти на всю страну. Врач-рентгенолог из этой больницы на передаче Леонида Якубовича «Поле чудес» пожаловалась на постоянно ломающуюся аппаратуру. И известный ведущий попросил губернатора помочь пациентам и врачу.

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