2018-10-11T17:29:27+03:00
Общество

Под Волгоградом женщина подделала меддокументы, чтобы получить выплаты на ребенка

Афера вскрылась благодаря бдительным сотрудником отдела загс
Сергей ВИКТОРОВ
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Прокуратура Быковского района отменила фиктивную запись о рождении ребенка, внесенную на основании медицинского свидетельства. Женщину, решившуюся на аферу, приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июле прошлого года в загс Быковского района пришла женщина и принесла медицинское свидетельство о рождении ребенка. На основании этого документа специалисты выдали женщине свидетельство о рождении на дочь Наталью. Со свидетельством о рождении женщина отправилась в отдел соцзащиты, чтобы получить выплаты на ребенка.

Однако бдительные сотрудники отдела загс еще раз внимательно изучили медицинское свидетельство, усомнились в его подлинности и вызвали полицию.

Стражи порядка выяснили, что никакой дочери Натальи у женщины нет, медицинское свидетельство она нашла в Волжском и сама заполнила его в надежде получить деньги от государства.

Приговором Быковского районного суда женщина признана виновной в подделке документа и приговорена к десяти месяцам ограничения свободы. После вступления приговора в силу прокурор обратился с иском о признании недействительным юридического факта рождения ребенка. Он полностью удовлетворен судом, запись аннулирована.

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