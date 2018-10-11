2018-10-11T17:10:52+03:00
Общество

У попавшегося на краже волгоградца нашли оружие и наркотики

Задержали мужчину сотрудники транспортной полиции
Сергей ВИКТОРОВ
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29-летний волгоградец пойдет под суд за кражу, незаконное хранение наркотиков и оружия. Мужчину задержали транспортные полицейские по подозрению в краже груза из железнодорожного вагона.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжского УМВД России на транспорте, 29-летний мужчина подозревался в краже 190 алюминиевых слитков из вагона грузового поезда, стоящего на станции Орловка.

В ходе обыска в сарае, построенном во дворе дома, где жил задержанный, полицейские обнаружили больше шести граммов марихуаны – растение он заготовил не покидая пределов собственного двора. Вскоре полицейских ждал еще один сюрприз – обрез охотничьего ружья. Злоумышленник заявил полицейским, что нашел его на улице и принес домой.

По факту кражи, незаконного оборота наркотиков и незаконного хранения оружия полицейские возбудили уголовные дела, расследовали и передали в суд. Сейчас мужчине грозит до четырех лет колонии.

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