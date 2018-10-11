2018-10-11T16:25:35+03:00
Общество

В Волгограде москвич угрожал убить федерального судью

Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что «заказал» служителя Фемиды
Сергей ВИКТОРОВ
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Злоумышленника ждет новый суд и новый срокЗлоумышленника ждет новый суд и новый срокФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прокуратура Центрального района отправила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в угрозе убийством в отношении федерального судьи.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, судья Центрального районного суда рассматривал дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемыми по делу проходили двое мужчин. Несмотря на их возражения, судья продлил им срок содержания под стражей, однако обвиняемые обжаловали его в областной суд.

Во время рассмотрения апелляции подсудимый заявил, что нанял киллера для того, чтобы тот убил несговорчивого судью. Учитывая личность злоумышленника, судья восприняла угрозы вполне реально и обратилась за защитой.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Центральному району СУ СК по Волгоградской области, вину подозреваемый полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда. Ждать нового приговора обвиняемый будет в колонии – в середине марта его приговорили к девяти с половиной годам колонии.

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