2018-10-11T14:51:28+03:00
Общество

В Волгограде бесследно исчезла подозреваемая в сбыте наркотиков студентка

Девушку ищут не только волонтеры, но и следователи
Сергей ВИКТОРОВ
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Девушку подозревают в торговле наркотиками. Фото: поисковое объединение "Волгаспас - поиск пропавших детей"Девушку подозревают в торговле наркотиками. Фото: поисковое объединение "Волгаспас - поиск пропавших детей"
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В Волгограде полиция, следователи и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую в начале сентября 16-летнюю Ангелину Кускову. Девушка проходит подозреваемой по делу о сбыте наркотиков.

Как сообщает «КП-Волгоград», ориентировки с просьбой о помощи распространило одно из поисковых волонтерских движений Волгограда. Девушка пропала 3 сентября – ушла из дома в поселке Гумрак и пропала. Ее рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, голубоглазая, носит длинные светлые волосы. В день исчезновения была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и черные кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак. Волонтеры просили откликнуться всех, кто знает, где находится девушка или видел ее в последний раз.

Вместе с тем, девушку ищут не только волонтеры, но и следователи. Известно, что незадолго до исчезновения студентку в момент обустройства закладки с наркотиками задержали в Кировском районе Волгограда и доставили в следственный отдел. Однако в день, когда ей должны были избирать меру пресечения, она исчезла. По одной из версий, отец привез Ангелину в колледж, после чего ее больше никто не видел, а родители написали заявление о безвестном исчезновении.

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