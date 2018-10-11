2018-10-11T14:16:23+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «Лада» протаранила УАЗ

Оба водителя оказались в больнице
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Оба водителя оказались на больничной койкеОба водителя оказались на больничной койкеФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Два человека получили травмы в результате столкновения «Жигулей» и микроавтобус УАЗ. Авария произошла утром четверга, 11 октября, в Дубовском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 7:20. 40-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Октябрьской в селе Лозное. При проезде перекрестка равнозначных дорог он не уступил дорогу микроавтобусу «УАЗ», за рулем которого сидел 55-летний мужчина. Отечественный внедорожник пользовался преимущественным правом проезда.

В результате аварии оба водителя оказались в больнице. У шофера «Лады» вывих плеча и перелом бедра под вопросом, водитель УАЗа получил ушибы лба, переносицы и губы. Кроме того, из-за аварии у мужчины резко поднялось давление. Сейчас оба пострадавших получают всю необходимую медицинскую помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом женщина подделала меддокументы, чтобы получить выплаты на ребенка
Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на местное время
У попавшегося на краже волгоградца нашли оружие и наркотики
В Волгограде москвич угрожал убить федерального судью
В Волгограде бесследно исчезла подозреваемая в сбыте наркотиков студентка
В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады
В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси
В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12
Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов
На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца
В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку
В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»