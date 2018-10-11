Под Волгоградом «Лада» протаранила УАЗ

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-11T14:16:23+03:00

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Два человека получили травмы в результате столкновения «Жигулей» и микроавтобус УАЗ. Авария произошла утром четверга, 11 октября, в Дубовском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 7:20. 40-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Октябрьской в селе Лозное. При проезде перекрестка равнозначных дорог он не уступил дорогу микроавтобусу «УАЗ», за рулем которого сидел 55-летний мужчина. Отечественный внедорожник пользовался преимущественным правом проезда.

В результате аварии оба водителя оказались в больнице. У шофера «Лады» вывих плеча и перелом бедра под вопросом, водитель УАЗа получил ушибы лба, переносицы и губы. Кроме того, из-за аварии у мужчины резко поднялось давление. Сейчас оба пострадавших получают всю необходимую медицинскую помощь.