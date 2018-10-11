В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-11T13:27:46+03:00

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Таким новеньким и ровным местный проезд по улице Николая Отрады в Волгограде давно не помнят волгоградцы. Много лет эту дорогу не ремонтировали, в этом году наконец-то она попала в числе тех, что обновляют по программе «Безопасные и качественные дороги». Вчера, 10 октября, рабочие МП «Северное» завершили здесь укладку финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общей сложности уложили свыше 12,5 тысяч квадратных метров асфальта.

- На подготовленное основание уложили два слоя асфальтобетонной смеси, а при укладке финишного слоя использовали мелкозернистый щебень повышенной прочности. Выполненные таким образом дороги успешно выдерживают и климатические, и транспортные нагрузки, - говорят в мэрии Волгограда.

Кроме того, здесь заменили бордюры, восстановили все люки и решетки «ливневок». Осталось нанести разметку, и дорогу откроют для транспорта.

Таким образом, эта улица станет полноценным дублером Первой Продольной магистрали в Тракторозаводском районе (от улицы Кропоткина до улицы Кастерина). И да, здесь привели в порядок все разъездные карманы, что позволит обеспечить парковочными местами около 100 автомобилей одновременно.