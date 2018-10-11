В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-11T13:22:05+03:00

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Не успел отгреметь ЧМ-2018, как в Волгограде вновь пройдет крупный футбольный турнир. Только на этот раз участниками станут юные футболисты из Беларуси и России. 12 команд разыграют призы спартакиады союзного государства «Память героев Победы».

Более 200 молодых футболистов приедут в Волгоград на турнир в составе команд из Минска, Могилева, Гомельской, Брестской, Витебской, Гродненской областей Республики Беларусь, а также из Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Ростовской, Самарской и Волгоградской областей России. В течение пяти дней - с 17 по 20 октября - эти 12-13-летние ребята будут сражаться на поле ВГАФКа, построенного к мундиалю.

- Игры пройдут по правилам ФИФА, каждый поединок будет состоять из двух таймов по 20 минут. Волгоградскую область на турнире представяит команда из Николаевского района, которые в этом году вышли в финал соревнований «Кожаный мяч», - сообщают «КП-Волгоград» в областном комитете спорта.

Кстати, участников турнира ждут не только памятные призы и подарки. После награждения победителей 20 октября все гости отправятся на «Волгоград Арену», где в этот день волгоградский «Ротор» будет принимать ФК «Мордовия» из Саранска.

Отметим, спартакиада союзного государства проходит 16-й раз в истории. Каждое из этих ежегодных состязаний на территории обеих стран состоит из четырех этапов — два проходят в России, два — в Беларуси.