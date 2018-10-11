2018-10-11T13:22:05+03:00
Спорт

В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси

На Спартакиаду союзного государство приедут 12 команд, 200 молодых игроков
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
12 команд разыграют призы спартакиады союзного государства «Память героев Победы».12 команд разыграют призы спартакиады союзного государства «Память героев Победы».Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Не успел отгреметь ЧМ-2018, как в Волгограде вновь пройдет крупный футбольный турнир. Только на этот раз участниками станут юные футболисты из Беларуси и России. 12 команд разыграют призы спартакиады союзного государства «Память героев Победы».

Более 200 молодых футболистов приедут в Волгоград на турнир в составе команд из Минска, Могилева, Гомельской, Брестской, Витебской, Гродненской областей Республики Беларусь, а также из Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Ростовской, Самарской и Волгоградской областей России. В течение пяти дней - с 17 по 20 октября - эти 12-13-летние ребята будут сражаться на поле ВГАФКа, построенного к мундиалю.

- Игры пройдут по правилам ФИФА, каждый поединок будет состоять из двух таймов по 20 минут. Волгоградскую область на турнире представяит команда из Николаевского района, которые в этом году вышли в финал соревнований «Кожаный мяч», - сообщают «КП-Волгоград» в областном комитете спорта.

Кстати, участников турнира ждут не только памятные призы и подарки. После награждения победителей 20 октября все гости отправятся на «Волгоград Арену», где в этот день волгоградский «Ротор» будет принимать ФК «Мордовия» из Саранска.

Отметим, спартакиада союзного государства проходит 16-й раз в истории. Каждое из этих ежегодных состязаний на территории обеих стран состоит из четырех этапов — два проходят в России, два — в Беларуси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады
В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12
Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов
На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца
В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку
В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»
В Волгограде обнаружили очередную бомбу времен войны
Волгоградец, представившись приставом, пытался распилить на лом семь грузовиков
Под Волгоградом мужчина погиб в опрокинувшейся иномарке
Под Волгоградом угарный газ убил двоих мужчин
В Волгоградской области стали реже умирать от рака
По 25 тысяч рублей за детей получили больше двух тысяч волгоградок
Асфальт на улице Симонова в Волгограде закончат укладывать сегодня ночью
В Астраханском кремле раскопали 15 снарядов времен войны
Чтоб не воровали: в Волгограде металлические люки заменят антивандальными
В Волгограде на маршруте №4 появились два новых микроавтобуса
Соки, масло, зерно и соленья: на выставке «Золотая осень» Волгоградская область хвалилась богатствами
Лес на Сарпинском рубят для профилактики
Игрок Ротора Олег Николаев попал в символическую сборную ФНЛ
Астраханец чуть не зарезал друга из-за ягоды клубнички
С волгоградских прилавков изъяли 130 кило несъедобного мяса
В Волгограде задержали беглого осужденного, напавшего на салоны экспресс-кредитования
Взносы на капремонт в Волгоградской области с 1 января 2019 года вырастут до 6,13 рубля
Уникальный ретропоезд на паровой тяге приедет в Волгоград
Пожилая волгоградка упала в карете «скорой помощи»
В 2018 году клещи покусали три с половиной тысячи волгоградцев