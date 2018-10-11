В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-11T13:01:25+03:00

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«Где троллейбус? Стою на «Старте» уже полчаса?» - негодует моя знакомая. Стоит она, как выяснилось, на остановке гостиница «Старт» на севере Волгограда. Так вот ей и всем тем волгоградцам, которые сейчас стоят в ожидании троллейбусов №9 и №12 на кольце Спартановки, советуем пересесть на другой общественный транспорт. В ближайшие часы вы «рогатых» не дождетесь!

Дело в том, что сейчас работники МУП «Метроэлектротранса» ведут ремонтные работы на тяговой подстанции, в которой запитаны линии вышеуказанных троллейбусных маршрутов. В связи с этим временно путь следования этих троллейбусов пришлось откорректировать. Об этом «КП-Волгоград» сообщили на предприятии «Метроэлектротранс».

И уточнили, что ограничение будет действовать только сегодня, 11 октября, с 12.00 до 14.00.

Троллейбусы №9 и 12 будут ездить по привычному маршруту, но разворачиваться будут в это время на резервном кольце - в районе остановки "Новая Спартановка".

- Приносим пассажирам свои извинения за доставленные неудобства, - обращаются к жителям города сотрудники предприятия.