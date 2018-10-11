2018-10-11T11:50:06+03:00
Политика

Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов

В этом году интенсивность стрельб на полигоне Прудбой выросла в два раза
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Обстановка в мире неспокойная, но российские военные всегда на чеку. В этом году они увеличили число учений и подготовок. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, только танкисты из соединения, дислоцированного в Волгоградской области, в два раза увеличили интенсивность стрельб.

Танковые экипажи на Т-90А отрабатывали навыки вождения и стрельб в условиях, максимально приближенных к боевым. В месяц в среднем один танк наезжал по волгоградским дорогам почти 500 километров. В ведомстве уверяют, что такие усиленные тренировки уже дают результат: более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и упражнения по вождению боевых машин на оценку «хорошо».

- Всего в этом году соединения с танкистами провели почти сорок тактических учений, свыше 20 боевых стрельб в составе подразделений, более 50 огневых тренировок и около 300 часов вождения. При этом израсходовано более 50 тонн различных боеприпасов и свыше 10 тысяч литров горюче-смазочных материалов, - отчитываются в пресс-службе ЮВО.

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