На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-11T11:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

43-летний житель Раменского района Московской области до сих пор не может отойти от шока: он сбил двоих пешеходов. Одного насмерть.

Случилось это на трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» недалеко от села Ушаковка Астраханской области. На часах было почти полночь - точнее 23 часа 45 минут. Москвич ехал на своем «бусике» «Citroen Jumper», когда внезапно увидел в свете фар пару - мужчину и женщину, переходивших дорогу. На пешеходах не было ни светоотражающих элементов, и переходили они в неположенном месте. Водитель нажал на тормоз, но к сожалению, избежать столкновения не удалось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, 51-летний житель села Ильмень Волгоградской области скончался на месте от полученных травм. Его 33-летнюю подругу - местную жительницу - увезлли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, переломы и ушибы.

Инспекторы астраханского ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. А следователи ОМВД России по Черноярскому району Астраханской области проводят проверку по факту гибели волгоградца.