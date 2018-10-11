2018-10-11T11:18:37+03:00
Происшествия

На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца

Под колесами "Ситроена" оказалась парочка пешеходов. Женщина жива.
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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43-летний житель Раменского района Московской области до сих пор не может отойти от шока: он сбил двоих пешеходов. Одного насмерть.

Случилось это на трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» недалеко от села Ушаковка Астраханской области. На часах было почти полночь - точнее 23 часа 45 минут. Москвич ехал на своем «бусике» «Citroen Jumper», когда внезапно увидел в свете фар пару - мужчину и женщину, переходивших дорогу. На пешеходах не было ни светоотражающих элементов, и переходили они в неположенном месте. Водитель нажал на тормоз, но к сожалению, избежать столкновения не удалось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, 51-летний житель села Ильмень Волгоградской области скончался на месте от полученных травм. Его 33-летнюю подругу - местную жительницу - увезлли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, переломы и ушибы.

Инспекторы астраханского ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. А следователи ОМВД России по Черноярскому району Астраханской области проводят проверку по факту гибели волгоградца.

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