2018-10-11T11:08:14+03:00
Происшествия

В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку

Авария произошла в Кировском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Водитель легковушки с травмами оказался в больницеВодитель легковушки с травмами оказался в больницеФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Один человек получил травмы в результате столкновения самосвала КАМАЗ и легкового автомобиля. Авария произошла в Кировском районе областного центра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о ДТП поступило в 16:30. 44-летний водитель самосвала КАМАЗ ехал по улице Санаторной. Напротив дома №336 по улице Пожарского при повороте налево он не пропустил легковушку Kia Optima, за рулем которой сидел 41-летний мужчина.

В результате ДТП легковушка получила серьезные повреждения, а ее водитель с травмами госпитализирован - мужчину не защитили ни ремень, ни подушки безопасности. Водитель грузовика и сам КАМАЗ не получили сколь-нибудь серьезных повреждений.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, четыре человека получили травмы и оказались на больничных койках.

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