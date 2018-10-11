В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-11T11:03:40+03:00

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Сотрудники ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городу Волжскому задержали дерзкого грабителя, напавшего на женщину. От момента совершения преступления до задержания злоумышленника прошло всего лишь несколько минут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, вечером среды, 10 октября, к дорожным полицейским обратилась 27-летняя женщина. Она рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина вырвал из ее рук кошелек и скрылся. Добычей злоумышленника стали 22,5 тысячи рублей. К счастью, женщина хорошо запомнила приметы налетчика и описала их полицейским.

Уже через несколько минут полицейские задержали подозреваемого. 29-летний грабитель на похищенные деньги покупал алкоголь в ближайшем магазине.

Выяснилось, что грабитель и его жертва познакомились в кафе и решили отметить знакомство спиртным. В какой-то момент мужчина вышел на улицу «освежиться», заметил в дамской сумочке кошелек, выхватил его и скрылся.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет колонии.