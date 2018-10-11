В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
Сотрудники ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городу Волжскому задержали дерзкого грабителя, напавшего на женщину. От момента совершения преступления до задержания злоумышленника прошло всего лишь несколько минут.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, вечером среды, 10 октября, к дорожным полицейским обратилась 27-летняя женщина. Она рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина вырвал из ее рук кошелек и скрылся. Добычей злоумышленника стали 22,5 тысячи рублей. К счастью, женщина хорошо запомнила приметы налетчика и описала их полицейским.
Уже через несколько минут полицейские задержали подозреваемого. 29-летний грабитель на похищенные деньги покупал алкоголь в ближайшем магазине.
Выяснилось, что грабитель и его жертва познакомились в кафе и решили отметить знакомство спиртным. В какой-то момент мужчина вышел на улицу «освежиться», заметил в дамской сумочке кошелек, выхватил его и скрылся.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет колонии.