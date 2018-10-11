Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-11T10:58:53+03:00

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Главу КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) из Новониколаевского района Волгоградской области Андрея Губина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду волгоградцу лично вручил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на выставке «Золотая осень-2018», которая в эти дни проходит в Москве.

Андрей Губин - фермер с богатым опытом, почти 30 лет он руководит предприятием, постепенно развиваясь и наращивая потенциал. На сегодняшний день в его хозяйстве почти 400 голов крупного рогатого скота, а продукция успешно продается, как на российском рынке, так и за рубежом.

Напомним, традиционная агропромышленная выставка открылась в Москве 10 октября. Волгоградскую делегацию возглавил глава региона Андрей Бочаров. Наша область представила на выставке достижение в области мелиорации, перерабатывающей отрасли и животноводстве. Всего в этом году свои экспозиции и стенды на выставке демонстрируют 49 регионов России и 14 зарубежных стран.