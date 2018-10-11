2018-10-11T10:58:53+03:00
Общество

Дмитрий Медведев главу волгоградского КФХ медалью «За заслуги перед Отечеством»

Награду волгоградец Андрей Губин получил на выставке «Золотая осень-2018»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Главу КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) из Новониколаевского района Волгоградской области Андрея Губина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду волгоградцу лично вручил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на выставке «Золотая осень-2018», которая в эти дни проходит в Москве.

Андрей Губин - фермер с богатым опытом, почти 30 лет он руководит предприятием, постепенно развиваясь и наращивая потенциал. На сегодняшний день в его хозяйстве почти 400 голов крупного рогатого скота, а продукция успешно продается, как на российском рынке, так и за рубежом.

Напомним, традиционная агропромышленная выставка открылась в Москве 10 октября. Волгоградскую делегацию возглавил глава региона Андрей Бочаров. Наша область представила на выставке достижение в области мелиорации, перерабатывающей отрасли и животноводстве. Всего в этом году свои экспозиции и стенды на выставке демонстрируют 49 регионов России и 14 зарубежных стран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде завершили ремонт местного проезда улицы Николая Отрады
В Волгограде сойдутся в битве юные футболисты из России и Беларуси
В Волгограде на два часа сократили маршруты троллейбусов №9 и 12
Под Волгоградом военные расстреляли 50 тонн боеприпасов
На астраханской трассе москвич насмерть сбил волгоградца
В Волгограде тяжелый самосвал протаранил легковушку
В Волжском полицейские задержали дерзкого грабителя
В Волгограде обнаружили очередную бомбу времен войны
Волгоградец, представившись приставом, пытался распилить на лом семь грузовиков
Под Волгоградом мужчина погиб в опрокинувшейся иномарке
Под Волгоградом угарный газ убил двоих мужчин
В Волгоградской области стали реже умирать от рака
По 25 тысяч рублей за детей получили больше двух тысяч волгоградок
Асфальт на улице Симонова в Волгограде закончат укладывать сегодня ночью
В Астраханском кремле раскопали 15 снарядов времен войны
Чтоб не воровали: в Волгограде металлические люки заменят антивандальными
В Волгограде на маршруте №4 появились два новых микроавтобуса
Соки, масло, зерно и соленья: на выставке «Золотая осень» Волгоградская область хвалилась богатствами
Лес на Сарпинском рубят для профилактики
Игрок Ротора Олег Николаев попал в символическую сборную ФНЛ
Астраханец чуть не зарезал друга из-за ягоды клубнички
С волгоградских прилавков изъяли 130 кило несъедобного мяса
В Волгограде задержали беглого осужденного, напавшего на салоны экспресс-кредитования
Взносы на капремонт в Волгоградской области с 1 января 2019 года вырастут до 6,13 рубля
Уникальный ретропоезд на паровой тяге приедет в Волгоград
Пожилая волгоградка упала в карете «скорой помощи»
В 2018 году клещи покусали три с половиной тысячи волгоградцев