2018-10-11T09:37:24+03:00
Общество

В Волгограде обнаружили очередную бомбу времен войны

Опасную находку нашли в Дзержинском районе
Сергей ВИКТОРОВ
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Бомбу нашли на улице Бурейской в Дзержинском районе ВолгоградаБомбу нашли на улице Бурейской в Дзержинском районе ВолгоградаФото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Очередную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Волгограде. Опасную находку сделали строители.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение об опасной находке поступило утром четверга, 11 октября. На улице Бурейской в Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ ковш экскаватора выдернул из-под земли металлический предмет. При ближайшем рассмотрении продолговатый кусок металла оказался авиабомбой, пролежавшей в земле со времен Великой Отечественной войны.

К счастью, боеприпас не представляет угрозы населению, однако место обнаружения находки оцеплено и находится под охраной. ГУ МЧС России по Волгоградской области уже отправило заявку в Донской спасательный центр МЧС России для выделения пиротехнического расчета. Ему предстоит уничтожить опасную находку.

Отметим, это уже 16 авиабомба, найденная в Волгоградской области с начала года.

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