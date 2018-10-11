2018-10-11T09:20:40+03:00
Общество

Волгоградец, представившись приставом, пытался распилить на лом семь грузовиков

Злоумышленнику предъявили обвинения в покушении на мошенничество и подделке документов
Сергей ВИКТОРОВ
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Следователи Городищенского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в подделке документов и покушении на мошенничество.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, осенью прошлого года мужчина узнал, что в хуторе Красный Пахарь Городищенского района находятся автомобили, сельскохозяйственная техника и прочие большие металлические изделия, которые можно сдать на лом. 27 октября прошлого года он приехал к владельцу техники, представился судебным приставом и заявил, что имущество арестовано за долги и подлежит изъятию. Мужчина даже подготовил акт описи и ареста имущества. В него он внес семь автомобилей, кабину от грузовика КАМАЗ и другие металлические изделия. Всего лжепристав «арестовал» имущества почти на 800 тысяч рублей.

После того, как все «заинтересованные» лица расписались в поддельном акте, машины и технику начали резать на лом. На ночь работы приостановили, а утром лжепристава ждали вполне настоящие сотрудники полиции и потребовали объяснений. К слову, подельники злоумышленника думали, что он действует вполне законно, поскольку мужчина действительно работал судебным приставом но уволился за два месяца до преступления. На стадии следствия свою вину злоумышленник категорически отрицал, однако под давлением улик признался во всем, и даже возместил ущерб.

Рассматривать уголовное дело будет Городищенский районный суд Волгоградской области.

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