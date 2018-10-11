2018-10-11T08:55:39+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчина погиб в опрокинувшейся иномарке

Авария произошла на трассе Москва – Волгоград
Сергей ВИКТОРОВ
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Один человек погиб в результате аварии, произошедшей утром четверга, 11 октября, во Фроловском районе Волгоградской области. Авария произошла на трассе Москва – Волгоград.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, ДТП произошло в 6 утра. 33-летний мужчина, житель Фролово, ехал на своем Hyundai Accent по трассе Москва – Волгоград. На 872-м километре дороги он по каким-то причинам не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

Другие водители, на глазах которых произошла авария, кинулись на помощь, вызвали к месту происшествия полицию и «скорую», но, к несчастью, пострадавшему водителю помощь уже не понадобилась – от полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия бригады "скорой помощи".

Причины аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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