Под Волгоградом угарный газ убил двоих мужчин

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-11T08:51:17+03:00

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В Иловлинском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин. Их нашли в одном из домов в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, страшную находку сделали соседи. В частном доме лежали тела 51-летнего мужчины и его 71-летнего отца. Эксперты, осмотрев трупы, не нашли на них никаких следов насилия. По предварительной информации, мужчины задохнулись угарным газом.

Еще один человек едва не погиб в Михайловке. В Михайловскую ЦРБ карета «скорой помощи» привезла 67-летнего мужчину с отравлением угарным газом. Уже установлено, что причиной отравления стала плохая тяга в печи, в которой была установлена газовая форсунка.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.