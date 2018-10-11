2018-10-11T08:51:17+03:00
Общество

Под Волгоградом угарный газ убил двоих мужчин

Трагедия произошла в Иловлинском районе Волгоградской области
Сергей ВИКТОРОВ
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Одного пострадавшего медики успели спастиОдного пострадавшего медики успели спастиФото: Екатерина СИМОХИНА
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В Иловлинском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин. Их нашли в одном из домов в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, страшную находку сделали соседи. В частном доме лежали тела 51-летнего мужчины и его 71-летнего отца. Эксперты, осмотрев трупы, не нашли на них никаких следов насилия. По предварительной информации, мужчины задохнулись угарным газом.

Еще один человек едва не погиб в Михайловке. В Михайловскую ЦРБ карета «скорой помощи» привезла 67-летнего мужчину с отравлением угарным газом. Уже установлено, что причиной отравления стала плохая тяга в печи, в которой была установлена газовая форсунка.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

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