В Волгоградской области стали реже умирать от рака

10 Окт. 22:18 2018-10-10T22:18:55+03:00

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В России продолжается естественная убыль населения. Смертность снижается лишь в некоторых регионах, а с рождаемостью практически по всей стране проблемы – она падает. Поэтому власти и направили множество усилий и денег на то, чтобы нас становилось больше. И в первую очередь решили озаботиться болезнями системы кровообращения (БКС) – самой частой причиной смерти. Также особое внимание уделяют и лечению новообразований. Эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» изучили статистику какраз по этим дву показателям. И если по смертности от БКС Волгоградская область не засветилась ни в лидерах ни в аутсайдерах, то вот по показателям по раку мы на обнадеживающих позициях.

Смертность от новообразований снизилась в 26 регионах. Лучшие цифры в Калмыкии, Карачаево-Черкессии и в Волгоградской области. У нас на девять процентов стали реже умирать от рака. И это хорошие показатели – десятки чьих-то спасенных жизней. Здесь причина кроется и в раннем выявлении (самый важный момент) и в правильно выбранном лечении.